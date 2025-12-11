GSI projesi AB’nin öncelikli projeleri arasında yer aldı

AB Komisyonu, “Great Sea Interconnector-GSI” projesinin, AB’nin enerji alanında öncelikli olan 8 projesi arasında yer aldığını duyurdu.

Alithia ve diğer gazeteler, AB Komisyonu’nun dün “Enerji Yolları” isimli program çerçevesinde hazırlanan AB enerji ağları projelerini açıkladığını, Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında deniz dibi elektrik kablo döşenmesini kapsayan GSI’nin projeler arasına yer aldığını yazdılar.

Komisyonun yazılı açıklamasında, GSI projesinin, “Kıbrıs’ı, Yunanistan üzerinden AB’ye bağlayacağı ve kritik önem taşıyan bir proje olduğu” vurgulanarak “Kıbrıs’ın, AB elektrik şebekesine bağlı olmayan tek AB ülkesi olduğu” ifade edildi.

“Bu bağlantının, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’in enerji güvenliğini güçlendireceği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının Kıbrıs enerji sistemine entegrasyonunu tamamlayacağı” da belirtilen açıklamada “kablonun 900 km uzunluğa sahip olacağı, böylece dünyadaki en uzun deniz dibi elektrik kablosu unvanını kazanacağı” vurgulandı.

Açıklamada, projenin “Connecting Europen Facility” fonundan; araştırmalar için 2,3 milyon ve Yunanistan-Kıbrıs arası deniz altı kablo için ise 654 milyon Euro fon aldığı” da kaydedildi ve “projenin önemli bir kısmı olan, Yunanistan ile Girit’i bağlayan deniz altı kablo imalatının 2025 yılında tamamlandığı” ifade edildi.