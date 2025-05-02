"Grev yasağı kararı ‘kopya’ değil"

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) grev yasağı kararının “kopyala-yapıştır” yöntemle hazırlandığı yönündeki iddialara, “Grev yasağı kararlarında tüm sendikaların isimleri tek tek yazılmamakta, genellikle ‘ilgili sendikalar’ şeklinde toplu bir ifade kullanılmaktadır.” denildi.

Yazılı yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Bakanlar Kurulu tarafından alınan grev yasağı kararının “kopya” olduğunu öne sürmüştür. Konuya ilişkin basında yer alan haberlerde, grev kararının Tıp-İş tarafından alındığı, ancak Bakanlar Kurulu kararında Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan başlayarak tüm sendikaların grevde olduğu şeklinde yansıtılmış ve bu nedenle kararın “kopyala-yapıştır” yöntemiyle hazırlandığı iddia edilmiştir.

Ancak, 29 Nisan tarihinde Hemşireler ve Ebeler Sendikası, 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren eylemde olacağına dair yazılı bildirimde bulunmuştur. Bu bildirimin ardından Tıp-İş de bugün sabah itibariyle benzer bir bildirimde bulunmuştur. Her iki sendikanın da resmi bildirimlerinin alınması üzerine, bugün sabah saatlerinde grev yasağı kararı alınmıştır.

Grev yasağı kararlarında tüm sendikaların isimleri tek tek yazılmamakta, genellikle ‘ilgili sendikalar’ şeklinde toplu bir ifade kullanılmaktadır. Bu nedenle alınan karar, iddia edildiği gibi ‘kopyala-yapıştır’ bir karar değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.