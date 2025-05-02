"Grev yasağı Anayasa'ya ve demokrasiye açık bir saldırı"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, 2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilen genel grevin ardından alınan grev yasağı “Anayasa’ya ve demokrasiye açık bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Bengihan, Bakanlar Kurulu’nun Sivil Havacılık Dairesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı daireler, Limanlar Dairesi ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde görev yapan çalışanlara 60 gün süreyle grev yasağı getirmesini “yalnızca Anayasa’ya değil, demokratik değerlere de açık bir saldırı” olarak değerlendirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, grev kararının, KKTC Anayasası’nın eğitimde laiklik ilkesi ile Atatürk İlke ve İnkılaplarına açıkça aykırı olan dayatmalara karşı alındığına dikkat çekilerek, bu kararın yine Anayasa’ya aykırı bir biçimde yasaklanmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

“Uzlaşmak yerine yasaklayan, diyalog yerine baskı kuran, çözüm üretmek yerine susturmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız” diyen Bengihan, hükümetin bu uzlaşmaz ve dayatmacı tutumunun ülkeyi demokratik ilkelerden uzaklaştırdığını ve emekçilerin en temel haklarını gasp ettiğini ifade etti.

Güven Bengihan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Dayatmaları yönetim biçimi haline getiren, grev hakkını tehdit olarak gören bu baskıcı ve yasakçı anlayışı reddediyoruz. Anayasal bir hak olan grev ve eylem hakkının, İngiliz sömürge döneminden kalma nizamname ve emirnamelere sığınılarak kısıtlanmasına karşı, her türlü demokratik hakkımızı kullanarak yasal mücadelemizi başlatacağız.”