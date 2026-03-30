“Grev nedeniyle sınavlar ertelendi, yeni tarih 6 Nisan”

Eğitim Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı tüm okullarda 30 Mart 2026 tarihinde grev nedeniyle gerçekleştirilemeyen sınavların 6 Nisan 2026 Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, bazı okullarda 31 Mart 2026 Salı günü yapılması planlanan sınavların ise gelecek haftadan itibaren okul idarelerinin uygun göreceği bir ders gününde gerçekleştirileceği belirtildi.

Bakanlık, eğitim sürecinin aksamaması ve öğrencilerin ders kaybı yaşamaması adına okullarda mevcut ders programları doğrultusunda eğitim-öğretimin devam edeceğini kaydetti.