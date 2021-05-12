Erhürman: “Geçiş noktaları açılmalı”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, geçiş noktalarının hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan açılması gerektiğini söyledi.

Lokmacı geçiş noktasının da bulunduğu Lefkoşa Arasta’nın bomboş olduğunu, esnafın yüzünün gülmediğini ifade eden Erhürman, “Kapının açılması, Lokmacı'da, Arasta'da hayat demek. Açılmalı...” dedi.

Erhürman’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle: “Bugün arife. Arasta'da yürüdüm. Normal zamanlarda cıvıl cıvıl olurdu. Lokmacı Kapısı kapalı. Güneyden gelen yok. Onlar geldiğinde oluşan canlılık Lefkoşalıları da çekerdi Arasta'ya. Şimdi hem pandemi, hem canlılığın eksikliği, hem de artan geçim sıkıntısı... Arasta bomboş. Esnafın yüzü gülmüyor. Bir dokunsan bin ah işitiyorsun. Fotoğrafını çekmek dahi içimden gelmedi.

Kapının açılması, Lokmacı'da, Arasta'da hayat demek. Açılmalı... Hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan... İki toplumdan uzmanların "tamamdır" dediği ilk anda... Karşılıklı... Ve mümkün olan tüm diğer kapılarla birlikte...”