Gözler yeni asgari ücrette ... Asgari ücrette "hayat pahalılığı" beklentisi

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybıyla birlikte asgari ücret de eridi.

Aynı para birimini kullandığımız Türkiye’de asgari ücret net 4 bin 250 TL olarak belirlendi, Kıbrıs’ın kuzeyine kıyasla aradaki fark kapanarak, rakamlar neredeyse eşitlendi.

İşçi sendikaları asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapılması gerektiği görüşünde birleşirken, İşverenler Sendikası hem işçi hem de işveren kesimi düşünerek, adım atılmasının şart olduğunu söyledi, “Asgari ücret artmalı ancak dövizin nerede duracağı belirsiz” yorumunu yaptı.

Ayşe GÜLER

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybıyla birlikte asgari ücret de eridi.

Aynı para birimini kullandığımız Türkiye’de asgari ücret net 4 bin 250 TL olarak belirlendi, Kıbrıs’ın kuzeyine kıyasla aradaki fark kapanarak, rakamlar neredeyse eşitlendi.

Binlerce emekçinin gözü Çarşamba günü bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi.

İşçi sendikaları asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artış yapılması gerektiği görüşünde birleşirken, İşverenler Sendikası, hem işçi hem de işveren kesimi düşünerek, adım atılmasının şart olduğunu söyledi, “Asgari ücret artmalı ancak dövizin nerede duracağı belirsiz” yorumunu yaptı.

Hükümet kanadı ise asgari ücretin belirlenmesinde hayat pahalılığının dikkate alınmasına yönelik bir tavır içerisinde olduklarını YENİDÜZEN’e açıkladı.

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Çarşamba günkü toplantıda önerecekleri rakamı açıklamadı ancak yüzde 25 artışı kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Serdaroğlu, yeni asgari ücretin 1 Ocak’tan itibaren geçerli olması gerektiğine dikkat çekerek,

“Asgari ücretin yasaya göre belirlenmesi gerekiyor” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapılması gerektiğini vurguladı.

Bengihan, “Türkiye’de enflasyon yüzde 20, asgari ücrete de yüzde 50 artış yaptı. Burada enflasyon yüzde 27, artış yüzde 50 olmalı” dedi.

Öte yandan İşverenler Sendikası Metin Arhun ise asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini ancak hem işveren hem çalışan açısından da değerlendirme yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Arhun, “Asgari ücret artmalı ancak dövizin nerede duracağı da belirsiz… Biz asgari ücret belirlemediğimizde de döviz artarsa yine eriyecek” şeklinde konuştu.

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı da asgari ücretin belirlenmesinde hayat pahalılığının dikkate alınmasına yönelik bir tavır içerisinde olduklarını dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere; asgari ücret 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren brüt 4,970.00 TL, net 4 ,324 TL olarak belirlendi.

KİM, NE DEDİ?

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu:

“Yüzde 25 artışı kabul etmeyiz”

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Çarşamba günkü toplantıda önerecekleri rakamı açıklamadı ancak yüzde 25 artışı kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Serdaroğlu, yeni asgari ücretin 1 Ocak’tan itibaren geçerli olması gerektiğine dikkat çekerek,

“Asgari ücretin yasaya göre belirlenmesi gerekiyor” dedi.

Asgari ücret belirlenirken, yaşam standartlarına dikkat edilmesinin şart olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Temel gıda ürünlerinin fiyatları çok arttı. Bir önceki asgari ücret döviz bazında ne kadardı, şimdi ne kadar buna bakılmalı” şeklinde konuştu.

Türkiye’de asgari ücrete yapılan artışı hatırlatan Serdaroğlu, “ Dövizden dolayı şu anda daralma var. Türkiye’de olması gereken oldu… Orada da ciddi anlamda fakirleşme var. Olması gereken yere geldi.

Toplantıdan sonuç çıkmalı. İnsanlar açlıktan ne yapacak? Hırsızlığa yolsuzluğa yönelecek. Kimsenin takati kalmadı.” şeklinde konuştu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Hayat pahalılığı oranında artış yapılmalı”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapılması gerektiğini vurguladı.

Bengihan, “Türkiye’de enflasyon yüzde 20, asgari ücrete de yüzde 50 artış yaptı. Burada enflasyon yüzde 27, artış yüzde 50 olmalı” dedi.

Hayat pahalılığı ödeneğinin yalnızca kamu ve emekliler için değil, özel sektör çalışanlarına da 2 ayda bir yansıtılması gerektiğini belirten Bengihan, “ Özel sektör en çok mağdur edilen kesimlerden biri… Bugünkü kurdan asgari ücret 205 Sterlin’e denk geliyor” dedi.

Bengihan, 3. dünya ülkelerinden gelip, Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışan birçok emekçinin ya ülkelerine geri döndüğünü ya da başka ülkelere gittiğini de söyledi.

Yeni asgari ücretin acilen belirlenerek, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getiren Bengihan, “Vergi muafiyetleri ona göre düzenlenmeli. Hükümet marketlere gereken denetimi yapmıyor. Fırsatçı marketlere ceza kesmiyor. Stokçular cezalandırılmalı. Ayrıca vergi adaletsizliği var.” dedi.

İşverenler Sendikası Metin Arhun:

“Asgari ücret artmalı ancak dövizin nerede duracağı belirsiz”

İşverenler Sendikası Metin Arhun, asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini ancak hem işveren hem çalışan açısından da değerlendirme yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Arhun, “Asgari ücret artmalı ancak dövizin nerede duracağı da belirsiz… Biz asgari ücret belirlemediğimizde de döviz artarsa yine eriyecek” şeklinde konuştu.

Komisyon toplantısında tüm bunları tartışacaklarını dile getiren Arhun, tüm tarafların tatmin olacağı bir çözüm yolu bulunması gerektiğini kaydetti.

Arhun, ilk toplantıdan sonuç çıkmayacağını, teknik detayların konuşulacağını belirtti.

“Teknik olarak da zamanlaması ne kadar doğrudur görüşmek gerekiyor. Aralık ortasını geçtik” diyen Arhun, “Şimdi belirleyeceğimiz asgari ücret 2021 yılının asgari ücreti mi olacak? 2022 yılının mı olacak? Kur oturmadı, belli değil” şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı:

“Asgari ücrette, hayat pahalılığının dikkate alınmasına yönelik tavır içerisindeyiz”

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı da asgari ücretin belirlenmesinde hayat pahalılığının dikkate alınmasına yönelik bir tavır içerisinde olduklarını dile getirdi.

Yaylalı, taraflarla Pazartesi günü ön görüşme yapacaklarını ifade ederek, “Mümkün olduğu ölçüde hedef kararları oy birliği ile geçirmek. Çalışanların mağduriyetini gidermek birinci hedef” dedi.