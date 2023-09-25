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Gözler ‘sahte reçete’ davasında

Gözler ‘sahte reçete’ davasında

Kamuoyunda infial yaratan, ‘sahte reçete’ davasında tutuklanan eczacı İ.T, G.V.A , S.S ile doktorlar G.E, N.P ve M.A yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

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Kamuoyunda infial yaratan, ‘sahte reçete’ davasında tutuklanan eczacı İ.T, G.V.A , S.S ile doktorlar G.E, N.P ve M.A yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

6 zanlı, duruşma öncesinde yakınları tarafından alkışlarla karşılandı. Duruşma, henüz başlamadı. Gözler, davadan çıkacak sonuca çevrildi.

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