Gözler ‘sahte reçete’ davasında
Kamuoyunda infial yaratan, ‘sahte reçete’ davasında tutuklanan eczacı İ.T, G.V.A , S.S ile doktorlar G.E, N.P ve M.A yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
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Kamuoyunda infial yaratan, ‘sahte reçete’ davasında tutuklanan eczacı İ.T, G.V.A , S.S ile doktorlar G.E, N.P ve M.A yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
6 zanlı, duruşma öncesinde yakınları tarafından alkışlarla karşılandı. Duruşma, henüz başlamadı. Gözler, davadan çıkacak sonuca çevrildi.
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