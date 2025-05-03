“Görünmeyen Kızlar” sergisi açıldı

Sanatçı Elif Varol Ergen’in, kadınlara adanan kişisel sergisi “Görünmeyen Kızlar”, (Unseen Daughters) Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 472’nci sergisi olarak sanatseverlerle buluşan “Görünmeyen Kızlar”, toplumsal yapılar içinde bastırılan ve görünmez kılınan kadın kimliklerini görünür hale getirmeyi amaçlıyor. Baskı resim ve illüstrasyon teknikleriyle üretilmiş 37 eserin yer aldığı sergi, 30 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış konuşmasını; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve sanatçı Elif Varol Ergen gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Elif Varol Ergen’e teşekkür belgesi takdim edildi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu sergi ile sadece görsel bir zenginliğe değil; aynı zamanda düşünsel bir yüzleşmeye de tanıklık edeceğiz.”

Sanatın sadece güzel ya da estetik bir şey olmaktan öte olduğunu; toplumsal konulara, özellikle de kadınlara dair önemli meseleleri gündeme getiren güçlü bir ifade biçimi olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu sergi ile sadece görsel bir zenginliğe değil; aynı zamanda düşünsel bir yüzleşmeye de tanıklık edeceğiz” dedi.

“Sergide yer alan 37 baskı resim ve illüstrasyon, karanlıkta bırakılmış kadın temsillerine ışık tutarak, mitolojik figürlerden günümüz toplumuna uzanan güçlü bir sorgulama alanı oluşturuyor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Cennetten kovulan Havva’dan, kendi iradesiyle ayrılığı seçen Lilith’e uzanan bu anlatılar; kadın kimliğinin bastırılmış yönlerini bireysel ve kolektif hafızada yeniden canlandırıyor, görünmeyeni görünür kılıyor” dedi. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, açılan bu sergi ile birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 472’nci sergisini açtıklarını hatırlatarak, “Bizleri bu anlamlı sergiyle buluşturan değerli sanatçı Elif Varol Ergen’e teşekkür ediyor; onun sanatıyla görünür kıldığı tüm ‘görünmeyen kızlar’ için minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Elif Varol Ergen: “Sanat; değer gördüğü, sahip çıkıldığı yerlerde kök salar, gelişir ve yaşar.”

“Bugün burada, sizlerle bir araya gelmek benim için çok büyük bir onur” ifadeleriyle sözlerine başlayan sanatçı Elif Varol Ergen ise “Sanat; değer gördüğü, sahip çıkıldığı yerlerde kök salar, gelişir ve yaşar. Bu yüzden, sanata ve sanatçıya alan açan kurumlar yalnızca birer ev sahibi değil; aynı zamanda sanatın sürekliliğini sağlayan, onu kuşaktan kuşağa taşıyan en değerli yapılardır. Yakın Doğu Üniversitesi de bu misyonla, sanatın yaşamasına, gelişmesine ve toplumla bağ kurmasına olanak tanıyor. Böyle kurumlar sayesinde sanat, sadece bireysel bir ifade değil; kolektif hafızamızın bir parçası, ortak bir kültürel miras haline geliyor” dedi.

Sergide bir araya gelen eserlerin 2012–2024 yılları arasındaki çalışmaları olduğunu belirten sanatçı Elif Varol Ergen, eserlerin; kadın hakları, mitolojideki kadın figürleri, antik dönemlerdeki feminist izler ve ilhamını tanrıçalardan alan temalar etrafında şekillendiğini söyledi. Elif Varol Ergen, “Başta Yakın Doğu Üniversitesi olmak üzere bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ediyor, herkese keyifli ve ilham verici bir sergi deneyimi diliyorum” dedi.