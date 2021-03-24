Görevli askerler tarafından yakalandılar

Alayköy’de yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçiş yaparken yakalanan 2 Suriye uyruklu zanlının görevli askerler tarafından suçüstü tespit edildiği belirtildi. Mahkemeye çıkarılan zanlıların 15 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine emir verildi.

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Serkan Numan, 22 Mart 2021 tarihinde saat 20.05 raddelerinde Alayköy’de birinci derece askeri yasak bölge olan alandan yasal olmayan yoldan Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçmek üzereyken yakalandıklarını söyledi. Polis, görevli askerler tarafından yakalanan iki zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını ifade etti. Zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların davalarında hazır olması maksadı ile 15 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.