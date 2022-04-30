"Hükümetin istifasını sundum"

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümeti hükümetin istifasını sunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’nda Tatar ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Sucuoğlu Cumhurbaşkanı’nın demokrasi çerçevesinde yapması gerekeni yapacağını kaydetti. Kırgın veya üzgün olmadığını ifade eden Sucuoğlu “Görevler geçicidir, önce sağlık” dedi.

“Hayırlı olsun, önümüzdeki süreci hep birlikte izleyeceğiz” diyen Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın gereken adamı atacağını dile getirdi.

"Cumhurbaşkanlığı’ndan hangi duyguyla ayrıldığına ilişkin” soru üzerine Sucuoğlu, “Sağlığınız iyi olduğu sürece diğer problemler çözülür. Sağlıklı olduğumuz sürece mücadeleye devam edeceğiz. Bu bir görevdir. Görev alırsınız, elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz. Yürümezse verirsiniz. Bir müddet sonra yine başka bir görev tevhi edilir. Bu süreç devam eder gider. Ama sağlığınıza bir şey olursa ne görev kalır, ne bir şey kalır. Önce sağlık, görevler gelip geçicidir. Görevleri alıp, verirsiniz ama sağlığınızı alıp veremezsiniz” değerlendirmesini yaptı.