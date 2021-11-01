Tatar: “Görev Sucuoğlu’nun, ülke hükümetsiz kalmamalı”

Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı seçilen Faiz Sucuoğlu’nu tebrik etti. Ersan Saner’in istifasının ardından partilerle yaptığı istişareleri hatırlatan Tatar, görevi UBP Genel Başkanlığı’nı kazanana vereceğini de anımsattı.

Bugün görevi Faiz Sucuoğlu’na verdiğini ifade eden Tatar, hayırlı olmasını diledi. Temenninin hükümetin kurulması olduğunu belirten Tatar, pandeminin sürdüğüne, bütçenin beklediğine işaret etti, erken seçimin de bir alternatif olduğunu ancak şu anda geride kaldığını kaydetti.

Şu anda bakanların görevinde olduğunu hatırlatan, ülkenin hükümetsiz kalmaması adına da durumun en iyi şekilde değerlendirilmesini isteyen Tatar, başarılar diledi.

Sucuoğlu: “Önce ülke menfaatleri…”

Ersin Tatar’a teşekkür eden Faiz Sucuoğlu, hemen bir durum değerlendirilmesi yapacaklarını belirtti. Pandemi ve ekonomik krize işaret eden Sucuoğlu, “Önce ülke menfaatleri gelir, sonra parti menfaatleri…” dedi.