Gönyeli'deki motor kazasında, 1 kişi yaralandı

Gönyeli'de dün 12.50 sıralarında gerçekleşen motor kazasında motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Reşat Karakaş yaralandı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gönyeli'de dün 12.50 sıralarında Başaran Sokak üzerinde, SZ 954 plakalı motosikletiyle doğu istikametine doğru giden Reşat Karakaş, o esnada yolun solundan güney istikametine doğru seyreden 48 yaşındaki Şifa kofalı'nın LN 639 plakalı aracına çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Reşat Karakaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından elmacık kemiği ve sağ dizinde kırık teşhisi nedeni ile cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.