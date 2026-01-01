Gönyeli’de sakin Seydi Akar yaşamını yitirdi

Gönyeli’de sakin Seydi Akar (E-47) hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Akar, dün gece saat 02.00 sıralarında, ikametgahında aniden rahatsızlanması üzerine, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akar’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Konuyla ilgili polis soruşturması devam ediyor.