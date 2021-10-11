Gönyeli’de kundaklama: 3 tutuklu

Gönyeli’de meydana gelen kundaklama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan İ.K,Y.S ve M.Z.A mahkemeye çıkarıldı, haklarında 3’er gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, olguları aktardı.

Polis, 3 zanlının da kundaklama suçundan methaldar olduklarını belirtti.

Polis, Gönyeli’de 10 Ekim’de saat 06.45 raddelerinde Nurettin Demir’in sahibi olduğu, Y.S ile M.Z.A’nın kiracı olarak ikamet ettiği evinde yatak odasında henüz tespit edilemeyen yanıcı bir madde ile kasten ve kanunsuz olarak yakıldığını söyledi.

Zanlıların aynı gün tutuklandığını ifade eden polis, her 3 zanlının da ülkede öğrenci vizesi ile giriş yaptığını,

güncel ikamet statülerinin yasal olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların aleyhindeki tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken telefon dökümleri olduğunu anlattı.

Soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlılar aleyhinde 3 gün poliste tutukluluk talep edildi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.