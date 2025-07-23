"Göç Yasası kapsamında olan çalışanların maaşlarında iyileştirme yapılmalı"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, toplumda “Göç Yasası” olarak bilinen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamına giren çalışanların maaşlarında iyileştirme yapılmasını talep etti.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Bengihan, “Eşit işe eşit ücret” prensibinden hareketle Sendikamız KTAMS, söz konusu maaş farkının kapatılması için Göç Yasası’na tabi çalışanlara ek maaş düzenlemesi talep etmektedir. Bu hususta Sendikamız, 12 Ekim 2022 tarihinde, Kamuda örgütlü sendikalar adına KKTC Başbakanlığı ile bir protokol imzalamıştır. İşbu protokole göre, Göç Yasası kapsamında çalışanların aylık maaş ve ücretlerinin “bütçe olanakları çerçevesinde artırılması” gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığının hızla artarak alım gücünün her geçen gün eridiğine vurgu yapan Bengihan, eğitim, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının gittikçe zorlaştığı bu koşullarda, protokolün uygulanarak Göç Yasası kapsamında olanların maaşlarında iyileştirme yapılmasının elzem hale geldiğini belirtti.

Bengihan açıklamasının devamında, "Söz konusu protokolün uygulanması ve 47/2010 Yasası kapsamında çalışanların maaşlarına ek artışın yansıtılması için gereken çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır. Sendikamız KTAMS, bu uygulamanın hayata geçirilmesi için sürecin takipçisi olacaktır" ifadelerine yer verdi.