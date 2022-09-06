" 'Göç Yasası' ile ilgili taleplerimize olumlu yanıt verilmezse eylem ve grevlerimize başlayacağız"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 'Göç Yasası' kapsamında bulunan kamu çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ile yapacakları toplantıyı beklediklerini, olumlu yanıt verilmemesi durumunda grev ve eylemlerini başlatacaklarını söyledi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, ilgili sendikalar KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN'in bir araya gelerek gelinen son durumu değerlendirdiğini açıkladı.

Bengihan açıklamasında, taleplerine olumlu yanıt verilmemesi durumunda eylem ve grevlerin önümüzdeki hafta içinde başlatacakları bilgisini de verdi.

İlgili sendikalarla Üstel'in görüşmesi Perşembe günü saat 16.30'da yapılacak.