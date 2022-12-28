Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, mazbatasını aldıktan ilk icraat olarak, “Girne’nin gerçek nüfusunu yansıtmayan” tabelayı indirdi, verdiği sözleri tutabilmesi için nüfus sayımı yapılması ve belediyelerin gerçek nüfusuna göre katkı alması gerektiğini ifade etti.

Şenkul’un açıklamasının ardından tabela, çalışanlar tarafından indirildi.

“Seçim sürecinde halkımıza bu tabelayla ilgili bir söz vermiştik”

Girne’nin girişinde bulunan ve bölgenin nüfusu ile rakımına dair bilgiler veren tabelanın başında bir basın açıklaması yapan Şenkul, “Seçim sürecinde halkımıza bu tabelayla ilgili bir söz vermiştik. Girne’de yaşanan sorunların bir bacağı da yazılı nüfusla gerçek nüfus arasındaki farktır” dedi.

“Gerçek nüfus 100 binin üzerinde”

Girne’nin gerçek nüfusunun 100 binin üzerinde olduğunu, seçmen sayısının bile kayıtlara 35 bin olarak yansıdığını belirten Şenkul, tabelada 33 bin yazdığını ifade etti.

“Merkezi hükümeti uyarmak, dikkatlerini çekmek adına bunu yapmak zorunda kaldık” diyen Şenkul, “amacımız nüfusu belirlemeye dair olan ihtiyacı dile getirmektir. Bu nedenle tabela indirme eylemi yapıyoruz” dedi.

“Belediyelerin gerçek nüfusuna göre katkı alması gerektiğini söylüyoruz”

51/95 sayılı belediyeler yasası değişirken nüfusun güncellenmesi gerektiğini belirten Şenkul, “Belediyelerin gerçek nüfusuna göre katkı alması gerektiğini söylüyoruz” şeklinde konuştu.

Belediyedeki çalışanların çoğunun kadrosuz durumda olduğunu, bunun nedeninin de gerçek nüfusun tespit edilmemesinden kaynaklandığını vurgulayan Şenkul, “Ben 2 şeyin sözünü verdim. Biri, çalışanlarımın gelirlerini arttırmak, diğeri de kadrolandırıp güvence altına almak. Bu sözü tutabilmem için Girne’deki gerçek nüfusun resmi rakamlara işlemesi gerekiyor” dedi.

“Nüfusun bilinmemesi sadece Murat Şenkul’un değil; tüm Girne’nin sorunudur”

“Bunun arkası gelecektir” diyen Şenkul, “Nüfusun bilinmemesi sadece Murat Şenkul’un değil; tüm Girne’nin sorunudur. Biz her türlü istişareye açığız ama Girne’nin gerçek nüfusu bu değil. Yetkilileri göreve çağırıyoruz” şeklinde konuştu.