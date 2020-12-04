Girne’de ‘yerel bulaş’ korkusu

Girne’de COVID- 19 Geçtiğimiz günlerde bir temizlik işçisi kadının pozitif olduğu açıklanırken, çok sayıda temaslısı olduğu ifade edildi, tarama sürüyor. Ardından bir otelde üç çalışanın birden testi pozitif çıktı.

Akçiçek Hastanesi’nde Acil Serviste çalışan görevli Hemşirenin de testi pozitif, Girne Amerikan Koleji’nde eğitim gören oğlunun ilk testi Negatif, okulda önlem alındı.

Yine Girne’de bir minibüs şoförünün Covid-19 olduğu açıklandı.

Bir pozitif de diğer hastalardan bağımsız olan inşaat işçisi.

Fehime ALASYA

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid- 19 yerel vakalar yeniden artış gösterirken, vakaların büyük çoğunluğunun Girne’den olması, bölgede tedirginliğe neden oldu.

Sağlıkçısından, toplu taşıma şoförlerine kadar herkes ‘karantinasız girişlere’ tepki gösterdi. Girneliler, çok tedirgin olduğunu söyledi.

Girne’de son iki günde görülen vakalardan üçünün Elexus Otel çalışanı, birinin Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde Acil Servis Hemşiresi, biri minibüs şoförü birinin ise inşaat işçisi olduğu öğrenildi. Bunların yanında geçtiğimiz günlerde yine aynı bölgeden bir temizlik işçisi kadının pozitif olduğu açıklanırken, çok sayıda temaslısı olduğu ifade edilmişti.

Girne’de çıkan vakalarda dikkat çeken ve endişeyi artıran bir diğer ayrıntı ise tüm vakaların birbirinden ‘temassız’ olduğu.

Hemşirenin çocuğunun okulunda da panik…

Geçtiğimiz gün Pozitif çıkan Acil Servis Hemşiresi’nin çocuğunun okulunda da ‘temaslı’ paniği yaşandı. İlk etapta çocuğa yapılan testin negatif olmasına karşın tedbir amaçlı sınıfındaki eğitime ara verildi, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 40’a yakın kişiye test yapıldı.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde bir hemşirenin Covid-19 olmasının ardından tedbirler arttırıldı, hastaneye ziyaretçi girişleri yasaklandı, giriş çıkışlardaki tedbirler arttırıldı.

YENİDÜZEN’e konuşan Hastane Başhekimi Ceyhun Birinci, hemşirenin nerden bulaştığının tespitinin zor olduğunu ifade ederek, temaslı olan çalışma arkadaşlarının 14 gün süreyle karantinaya alındığını kaydetti. Hastanedeki gelişmeleri paylaşan Birinci, ülkeye gelişlerdeki karantina uygulamasının daha sıkı olması gerektiğini anlattı.

Sağlıkçılardan daha sıkı karantina ve denetim talebi…

Ülkedeki sağlık sisteminde hizmet veren diğer bazı doktorlar da özellikle Türkiye ve güneyden gelişlerin daha sıkı denetime tabi tutulması gerektiğinin altı çizildi. Girne’deki bulaşın en büyük nedeni olarak Türkiye’den üç günlük gelişlerde karantinasız girişler işaret edildi.

Ekmek parası için…

Yüksek risk grubu altında olduğunu dile getiren toplu taşıma ve taksi şoförleri ise karantinasız girişlerin hemen durması ve daha sık random test yapılması gerektiğinin altını çizdi. ‘Ekmek parası’ için korkuyla çalıştığını ifade eden şoförler, YENİDÜZEN’e dert yandı.

Kimi şoförler “Çalışmak zorundayız, bavulla geliyor görüyoruz ama yine de taksiye alıyoruz, yoksa siftah bile yapamayız, akabinde gidip 200 TL ödeyerek PCR testi yapıyoruz çünkü korkuyla yaşıyoruz” derken kimileri ise “Bavul ile geleni almıyorum” diyerek kaygısını anlattı…

Vatandaş tedirgin: “Biz korunuyoruz ama devlet bizi korumuyor”

Ekonomi canlansın bahanesiyle toplum sağlığının riske atıldığını savunan Girneli vatandaşlar ise adaya tüm gelişlerde karantina uygulaması olması gerektiğini savundu. Türkiye ve güneyde artan vakaları işret eden vatandaşlar, bu yönden girişlerin acil olmadıkça engellenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Girne Amerikan Koleji’nde temaslı paniği

Girne Akçiçek Hastanesi’nde testi pozitif çıkan hemşirenin Girne Amerikan Koleji’nde eğitim gören çocuğuna ve sınıfı ile tüm öğretmenlerine de tedbir amaçlı test yapıldı.

Hemşirenin en yakın temaslılarından olan 12. Sınıf çocuğunun ilk testi negatif çıktı, sınıfı ve öğretmenlerinin testinin ise dün akşam saatlerine dek henüz belli olmadığı öğrenildi.

Orta Eğitim Dairesi Müdürü Ali Yaman’dan alınan bilgide, sınıfın tamamı ile bu sınıfa giren öğretmenlere hemen test yapıldığı ve tedbir amaçlı test sonuçları çıkana kadar eğitime ara verildiği yönünde oldu.

Girne Amerikan Koleji’nde pozitif vaka görüldü söylentilerini dün akşamüzeri itibariyle yalanlayan Yaman, “Sadece temaslı olan çocuk vardı, pozitifliği kesinleşmiş bir öğrenci veya öğretmen yok” dedi. Tedbir amaçlı, 40 kişiye yakın test yapıldığını kaydeden Yaman, “Sonuçlar yarına kadar beklenecek, tüm testler negatif çıkarsa eğitim devam edecek.”şeklinde konuştu.

Girne Akçiçek’te tedbirler arttırıldı, ziyaretçi girişleri yasaklandı

Acil Servis’te Hemşire olarak çalışan bir kişide Covid-19 tespit edildiğini ifade eden Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci, hastanede hemen tedbir aldıklarını belirtti.

Hastanede ziyareti yasakladıklarını belirten Birinci, hastaneye giriş ve çıkışların da daha çok sıkılaştığını ifade etti.

2 doktor, 5 de hemşirenin temaslı takip merkezi araştırması ile 14 süreyle karantinaya alındığını, hastanedeki tedbirlerin de arttırıldığını kaydeden Birinci, yerel vakaların artmasıyla, bunun süreceğini göz önünde bulundurularak hastanedeki ziyaretlerin engellenmesi için girişimde bulunduklarını anlattı.

Temizlik ve hijyen ile dezenfekte işlemlerinin, maske mesafe ve hijyen şartlarına uyulması gibi konuların da yeniden tüm personelin uyarıldığını dile getirerek, karantinaya alınan doktor ve hemşirelerin yerine de birilerinin atanması ve acil hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için tedbir aldıklarını kaydetti.

Başhekim Birinci: “Kimden bulaştığının tespiti çok zor”

Çalışanın kimden bulaştığının tespit edilmesinin mümkün olmadığını anlatan Birinci, “Bu hemşiremiz acil serviste sürekli çalışan, ambulansta, hasta nakillerinde çalışan bir hemşiremiz, sürekli hastalarla temas halinde. Bunun tespiti çok zor” dedi.

Acil Serviste doktor ve hemşirelerin koruyucu önlemlerini çok sıkı aldıklarını, bu çalışanın dışarıdan bir yerden de temasının olabileceğini belirten Birinci, “Nerden bulaştığının belli olması çok zor” dedi.

“Hastadan bulaşması zayıf bir ihtimal”

Hemşirenin kaç hasta ile temas ettiği, bu hastaların risk altında olup olmadığı sorusuna ilişkin ise Birinci, “Hastaları muayene ederken bizden kaynaklı sıkıntımız yok çünkü tüm doktorlar hem maske hem miğfer hem de eldivenlerle çalışıyor. Muhakkak hastalar ile de teması olmuştur ama hastalara geçmesi çok düşük bir ihtimal. Hastadan bulaşması da bence zayıf bir ihtimal. Bence hastane ortamı dışında bir temasta bu yaşandı.”

“Üç gün otele geldim der ama çarşıya pazara iner, bu çok büyük bir tehlike”

Girne’de artan vakaları işaret eden Birinci, “Gerek bakanlık gerek bizler, gerekse vatandaşlar, herkesin çok daha dikkatli olması gerek ama esas düzenlemeyi yapması gereken Bakanlıktaki Üst Kuruldur. Sosyal yaşam alanlarındaki denetimler artmalı, yurt dışından ve güneyden gelen giriş çıkışlarda karantina olayı çok ciddi devam etmeli. Üç günlük gelişlerde karantina uygulamaları test sonuçları çıkana dek devlet kontrolünde tutulmalı, yurt dışından gelen kimse halk arasına salınmamalı. Sıkı karantina şart. Üç gün tutacağımız kişileri de kontrollü tutmalıyız. Üç gün otele geldim der ama çarşıya pazara iner, bu çok büyük bir tehlike” dedi.

“…çok büyük tehlikelere ve vaka artışına neden olur”

Yılbaşına özel karantinasız üç günlük gelişlerde binlerce kişinin ülkeye alınmasının çok büyük tehlikelere ve vaka artışına neden olacağını anlatan Birinci, “Şu anda zaten Girne’de vakların çoğalması yeni bir kapanmaya neden olacak, ekonomik olarak zaten bu esnafı zora sokacak. Bu nedenle ekonomiyi öne sürerek bu karantina uygulaması çiğnenmemeli.” dedi.

‘Ekmek parası’ için korkuyla çalışıyorlar…

Cengiz Öndağ: (Şoför): “Gemiden gelen ve bavulu ile dolmuşa binmek isteyen birini almıyorum”

“Geçen Hafta yan taraftaki restoranda bir çalışanın testinin pozitif çıkmasıyla bize yan dükkan olduğumuz için test yapıldı. Ben şahsen gemiden gelen ve bavulu ile dolmuşa binmek isteyen birini almıyorum. Kabul etmiyorum çünkü korkuyorum. Nerden geldiğini soruyor ve kibarca reddediyorum, ailenden biri seni arasın diyorum. Özellikle karantinasız girişler olmamalı. En azından test sonuçları çıkana kadar beklesinler. Devlet daha sık test yapmalı. Özellikle bizim gibi çalışanlara.”

Mehmet Halvacı (Şoför): “Test sonucu gelmeden çarşıya pazara iniyor, mecbur alıyoruz, emek parası”

“Limandan inip bavulla geliyor, korkuyoruz ama çalışmak zorundayız, çalışmazsam devlet bana ekmek mi verecek? Bu devletin hatası. Üç günlüğüne gelen kişiler hemen salınıyor, test sonucu gelmeden çarşıya pazara iniyor, mecbur alıyoruz, emek parası, bu olur şey değil. Daha çok random test yapılmalı, biz cebimizden ödeyip test yaptırıyoruz. Çalışmak zorundayız, bavulla geliyor görüyoruz ama yine de taksiye alıyoruz, yoksa siftah bile yapamayız, akabinde gidip 200 TL ödeyerek PCR testi yapıyoruz çünkü korkuyla yaşıyoruz.”

Hüseyin Akkuyu (Şoför): “Bize sık sık test yapılmalı”

“Karantinasız giriş istemiyoruz. Çalışamıyoruz ama buna rağmen sağlığımız da düşünüyoruz. Siftah yapmadan eve gidiyoruz, ekonomik olarak çok kötü durumdayız. Bu hemen durdurulmalı. Bize sık sık test yapılmalı. Gemiden inen yolcular hemen dolmuşa veya taksiye yöneliyor. Ekmek parası için mecbur tedbir alıp çalışıyoruz ama yine de korkuyoruz.”

VATANDAŞ TEDİRGİN:

“BİZ KORUNUYORUZ AMA DEVLET BİZİ KORUMUYOR”

Niyazi Kırpala: “3 günlük zevk için yasak yok ama 1 günlük sağlık için karantina var”

“Üç günlüğüne Türkiye’den gelen bir kişiyi ülkeye alırken karantina şartı aramayan ama kendi vatandaşı güneye 1 saatliğine bile gidip gelse 7 gün karantina koyan devletten ne bekliyoruz ki? 3 günlük zevk için gelen birine yasak yok ama 1 günlük sağlık için güneye geçecek olana karantina var, bu olur şey değil…”

Şerife Nasif: “Bakanlık da vatandaş da duyarlı olmalı”

“İnsanlarımız da tedbirsiz. Hiçbir yerde mesafe korunmuyor. Bu çok önemli. Maske var ama mesafe yok. Ülkeye girişlerde de mutlaka kim gelse karantina uygulanmalı. Bakanlık buna çözüm bulmalı. Test yapılıyor, negatif test ile geliyor ama zaten yapılan testler de yanılabiliyor. Bu kişiler yurt dışından gelir gelmez halk arasına karışmamalı. Gazinoya bile girseler burada çalışan yerel halk var, ister istemez yayılacak. Bakanlık da vatandaş da duyarlı olmalı.”

Işıl Kin: “Biz tedbir alıyoruz, dikkat ediyoruz ama devlet bizi koruyamıyor”

“Neden huzurumuzu bozuyorlar, biz tedbir alıyoruz, dikkat ediyoruz ama devlet bizi koruyamıyor. Esnaf olarak bittik ama yine de karantina uygulansın istiyoruz, hem kendi hem de devlet sağlığımızı düşünüyoruz ama onlar bizi düşünmüyor.”

Ayhan Hançer: “‘Ekonomi canlanasın’ diyerek yurt dışından gelenler bizi riske atacak”

“Günü birlik de olsa 3 günlük de olsa karantina yapılmalı. En azından bir gün karantinaya alınmalılar. Biz vatandaş olarak tedbir alacağız ama ‘ekonomi canlanasın’ diyerek yurt dışından gelenler bizi riske atacak, bu olur şey değil. Bence tamamen herkese karantina uygulaması yapılmalı.”

SAĞLIKÇILARINDA ENDİŞESİ ‘KARANTİNASIZ GİRİŞLER’

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar: “Karantinasız girişler ne olursa olsun durmalı”

“Şu an Türkiye’deki vaka artışlarını göze alırsak, ekonomik nedenler dahil olsa bile yanlış olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki testlerin duyarlılığı çok yüksek değil, arada kaçak çıkan pozitif vakalar da oluyor bu nedenle otel çalışanları pozitifleşmeye başladı. Karantinasız girişler ne olursa olsun durmalı. TC’deki vaka artışı ile gelenlerin pozitif olma artışı da ihtimal. Yerel bulaş çok yüksek olmayabilir ama hastanemiz, doktorlarımızın yoğunluğu gelen ve pozitif çıkan vaklarla zaten fazla. Karantinasız girişler muhakkak engellenmeli. Yoksa önünü alamayacağımız durumlarla karşılaşabiliriz.

Tıp-İş Başkanı, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi uzmanı Dr. Ahmet Varış:

“Toplum sağlığı adına bu kararın hemen gözden geçirilmesi gerek”

“Vaka patlamamsı yaşanmıyor ama kaynağı belli olmayan vaklardaki artış endişe veriyor. Virüs yükü arttıkça kötü tabloların karşımıza çıkma ihtimali çok fazladır. Karantinasız giriş konusu muhakkak gözden geçirilmeli. Çok özel durumlarda belki bu kabul edilebilir ama… Vakalar kontrol altında görülebilir ama tablo bir anda güneydeki gibi ters de dönebilir. Toplum sağlığı adına bu kararın hemen gözden geçirilmesi gerek.”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ:

“Karantinanın önemi çok fazla, bu konuda ödün verilmemeli”

“Karantinasız girişlerin önemini geçmiş günlerde gördük. Bir hasta asaya geldi, 1 hafta karantina süresini doldurdu, bir hafta sonu karantinadan çıkmadan yapılan testi pozitif çıktı, hastalık çok hızlı ilerledi, bu hasta yoğun bakıma kadar alındı. Karantinanın önemi çok fazla. Türkiye’de günlük bu kadar vaka artışı varken onları karantinasız kabul etmemiz mümkün değil.

Ciddi anlamda 3 gün gelip gidecek olan kişilerde karantina çok aranmıyor. Bu kişileri iki negatif ile kabul ediyoruz. Bu iki PCR’ımızın biri yalancı çıksa bile bulaştırıcılığı çok azdır fakat esas sorun denetimini yapmamaktır. Bu kişiler kalışını uzatıyorsa bu sorun yaratır. Ekonominin de devamı için en azından bu şekildeki girişlere izin verilebilir. Ama çok temkinli olmakta, sıkı denetim yapmakta fayda var.”