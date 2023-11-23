Girne’de yere çöp atan kişiye 4 bin 526 TL ceza kesildi

Girne Belediyesi ekipleri, aracından dışarıya çöp atan kişiye 4 bin 526 TL para cezası kesti.

Girne Belediyesi örnek bir uygulama ile çevre kirliliği yaratan bir kişi hakkında cezai işlem uyguladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konuya şahit olan bir vatandaş tarafından yapılan ihbar sonucunda bir kişiye, aracından dışarıya çöp attığı gerekçesi ile 4 bin 526 Türk Lirası ceza uygulandı.

Girne Belediyesi Zabıta ekiplerinin yapılan ihbar sonucunda, kamera kayıtlarının incelenmesi ile tespit ettiği kişiye, ‘Çevre Kirliliği Yaratmak’ sebebi ile asgari ücretin 1/4 ‘ü oranında ceza kesildi.