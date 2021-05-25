Girne'de temizlik ve yol çizgilerinin yenilenmesi çalışmaları başlatıldı

Girne Belediyesi, temizlik ve yol çizgilerinin yenilenmesi için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çizgileri yenileme çalışmaları, Karaoğlanoğlu Caddesi, Salih Miroğlu Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Ziya Rızkı Caddesi başta olmak üzere Girne genelinde gerçekleştiriliyor.

Girne Belediyesi temizlik ekipleri tarafından ise Karaoğlanoğlu Mezarlığı, Ozanköy Mezarlığı ve Zeytinlik Mezarlığı’nda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca Girne Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yağmur suyu ızgaralıklarının temizliği de devam ediyor.

Güngördü: “Çalışmalar program dahilinde devam ediyor"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye sınırları içinde bulunan tüm bölgelerde temizlik ve yol çizgileri yenileme çalışmalarının bir program dahilinde devam ettiğini belirtti.

Özellikle yol çizgilerinin, yaya ve trafik güvenliğini sağlamak açısından önemli olduğuna dikkat çeken Güngördü, temizlik çalışmalarının da Girne genelinde hızla sürdüğünü ifade etti.

Güngördü, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin devam ettiğine işaret ederek, vatandaşların tedbiri elden bırakmamalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.