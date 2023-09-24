Girne'de 'Santana by Latin Power Tribute Band' coşturdu

‘Girne Arkın group Fest 23’ kapsamında dün akşam Girne Amfitiyatro’da sahne alan 'Santana by Latin Power Tribute Band' müzikleriyle izleyicileri coşturdu.

Latin Amerikalı dünyaca ünlü Santana’nın birebir şarkılarını seslendiren grup, en hit Santana parçaları ile adeta bir latin rüzgari estirdi.

Yaklaşık bin beş yüz kişinin katıldığı konserde, zaman zaman tüm şarkılar tek ağızdan söylenirken, neredeyse tüm konser boyunca izleyiciler yerlerinde duramadı.

'Wine Fest' özel etkinliği olan 'Santana by Latin Power Tribute Band' konserinin bir noktasında, seyircileri de sahneye davet eden grup, cıvıl cıvıl bir geceye imza attı.

Festival’de bu akşam

‘Girne Arkın group Fest 23’ bu akşam saat 20:30’da, Ramadan Cemil Meydanı’nda Rusça Dilinde Tiyatro Çocuk Oyunu Topluluğu’nun sahneye koyacağı ‘Peppi Uzun Çorap’ isimli oyun gösteriliyor.

Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 18:00 itibarı ile ‘1. Müz-ler Sanat Sempozyumu’nun devam edeceği bugünkü program dahilinde, yine aynı saat ve yerde ‘Girne Belediyesi 1. Uluslararası Su Altı Görüntü Avcılığı Yarışması Fotoğraf Sergisi’ açılıyor.