Girne'de hırsızlık: 4 kişi tutuklandı

Girne’de meydana gelen hırsızlık olayında bir evden 53 bin 400 TL, 1370 STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro çalındı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz'da Yazıcızade Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin üst katındaki penceresi açılarak, içeriye girildi.

Evin çalışma odasındaki masa çekmecesinde muhafaza edilen toplam 53.400 TL, 1370 STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen M.Y.(E-31) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.Ö.(E-38), F.C.G.(E-33) ve O.Ş.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.

Evinde uyuşturucu bulundu

Soruşturma kapsamında, zanlı İ.Ö.’nün (E-38) Girne’deki evinde bugün mahkeme emri ile yapılan aramada, yaklaşık 100 mlgr. ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada M.Y.’nin (E-31) 16 Haziran’da, Girne’de bulunan bir apartman dairesini kendi malı gibi gösteren sahte bir sözleşme düzenleyerek, başka bir şahsa 15.200 TL karşılığında kiraladığı ve sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

Mağusa’da darp… 2 kişi tutuklandı

Mağusa’da dün saat 13.45'te Bahriyeli Sokak'ta C.Z.(E-33) ve M.Z.(E-38), aralarında yaşanan tartışma sonucu Mehmetcan Evren’i ciddi şekilde darp etti. C.Z., Evren’i iterek yere düşmesine ve sol ayak baş parmağının kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Temizlik amacıyla yaktığı ateş yangına neden oldu

Gazimağusa’da dün saat 11.00 sıralarında Karakeşliler bölgesinde, C.G.(E-47) kendisine ait seraların bulunduğu alanda, yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik maksadıyla ateş yaktı. C.G’nin yaktığı ateşin kontrolünden çıkması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu bir dönümlük alandaki kuru otlar ve çöpler tamamen, bir adet dut ağacı ise kısmen yandı.

C.G. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.