Girne’de haftasonu Christmas Bazaar etkinlikleri yapıldı

Girne Belediyesi, 16-17 Aralık tarihlerinde düzenlediği Christmas Bazaar etkinliğiyle yerli ve yabancı halkı bir araya getirdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, etkinlik, cumartesi günü Ramazan Cemil Meydanı'nda saat 11:00'de stantların açılmasıyla başlayan etkinlik, saat 13:00'te 'Kyrenia Tango Kyrenia' dans gösterisi ile renklendi. Noel Baba'nın hediye dağıtımı saat 14:00'te gerçekleşirken, saat 15:00'te Niyal Öztürk Trio sahne aldı.

Pazar günü de yine Ramadan Cemil Meydanı'nda saat 11:00'de başlayan etkinlikte, 'Girne Belediyesi Spring Fairy Dance Academy' dans gösterisi yapıldı ve hediye dağıtımı yapıldı.

Etkinlik boyunca, yiyecek içecek ve hediyelik eşya stantları ziyaretçileri ağırlarken, çocuklar için balon dağıtımı ve yüz boyama etkinlikleri de düzenlendi. Christmas Bazaar etkinliği 23 Aralık Cumartesi ve 24 Aralık Pazar günleri de devam edecek.