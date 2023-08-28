Girne’de festival heyecanı

Girne’nin mozaiğine ve cosmopolitik yapısına uygun olarak hedeflenen Girne Fest 23 için geri sayım başladı.

1 Eylül ve 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festival için Colony Hotel’de basın toplantısı düzenleniyor.

Girne Belediyes Başkanı Murat Şenkul, “Biz Girne’yi marka haline getirmeye çalışıyoruz.

Tüm bunlar için de kültür, sanat, spor çok önemli bir yatırım” şeklinde konuştu