Girne'de grafiti ve resim yarışmasında takımlar sunumlarını yaptı

Girne Belediyesi ve Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri işbirliğinde, “Duvarları sevgiye dönüştür” sloganıyla Boş Duvarlar Grafiti ve Resim Yarışması için yarışmaya katılan takımlar ilk değerlendirmeler için değerlendirme kurulunun karşısına çıktı.

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binasında 1 Temmuz 2021 Perşembe günü gerçekleştiren toplantıdaki Değerlendirme Kurulunda; Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Musa Kayra, Sanatçı Şenol Özdevrim, Eğitimci- Şair Fatoş Avcısoyu Ruso yer aldı.

15-25 yaş arası gençlerden oluşan, 4-7 kişilik takımların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya katılacak takımlar heyecanlı saatler yaşadı. Çalışmaları hakkında kurula bilgi veren gençler önümüzdeki günlerde kentin çeşitli noktalarında uygulamada bulunacak.

Kullanılmayan alanların kent estetiğine kazandırılması, çevre ve peyzaj çalışmalarına katkı; Öğrenmenin sürekliliği, takım çalışması, fikirlerin paylaşımıyla geleceği şekillendirerek gençlerle tanışmak ve ürettikleri projelerin hayata geçirilmesine destek olmanın amaçlandığı yarışmada, belirlenen yerlere uygulanacak eserlerin, sanatçıların da yer aldığı bir jüri ile değerlendirilmesi sonucunda dereceye girenler, Ağustos ayı içerisinde ödüllendirilecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Birinci gelen takıma 3 bin TL, İkinci gelen takıma 2 bin TL, Üçüncü gelen takımada 1000 TL ödül verileceği belirtildi.