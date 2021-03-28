Girne'de denetimler sürüyor

Girne Belediyesi tarafından yapılan kontrollerde, 19-25 Mart 2021 tarihleri arasında toplamda 258 işletme, hijyen ve Covid-19 önlemleriyle İlgili denetlendi, Covid önlemleri kapsamında da 1 İşyeri Mühürlendi.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgide, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 19-25 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 258 iş yerinin denetlendiği aktarıldı.

Genel işyeri denetimleri kapsamında 35 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yeri Covid önlemleri gereği çalışma saatleri dışında çalıştığı için mühürlenerek aynı işyerine para cezası da kesildi.

Güngördü: "Maske mesafe ve hijyen önlemlerimizle korunmak ve korumak zorundayız"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü şöyle konuştu:

“Pandemi sürecinin bir yılı aşkın bir süredir devam ettiği ülkemizde; bu zor günleri atlatabilmemiz, sevdiklerimizi ve tüm toplumumuzu koruyarak ekonomik çarkları döndürmemiz gerekmektedir. Bu kritik sürecin sağlıklı şekilde yönetilebilmesi için gerek esnaf gerek çalışanlar gerekse tüm vatandaşlarımızın duyarlı katılımcılığı çok büyük bir önem taşımaktadır. Maske mesafe ve hijyen önlemlerimizle korunmak ve korumak zorundayız. Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizin Pandemi sürecinin kontrolünde elzem bir yeri vardır. Bu denetimlere ayrı bir önem veriyor ve halkımızın sağlığının korunması yanında güvenli bir ekonomik hareketin devamı için yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşyerlerimizin bir daha kapanmaması için lütfen kurallara itinayla özen gösterelim.”