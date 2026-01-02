Girne’de bugün dört saat elektrik kesintisi yapılacak

Girne merkezde Akpınar çemberinden, Bale Mağazasına kadar olan bölgeye bugün dört saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi çalışması nedeniyle saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Girne merkezde Akpınar çemberinden Bale Mağazası civarına kadar olan bölgede elektrik kesintisi yapılacak.