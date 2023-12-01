Girne’de ‘Birlikte Kalbimize Dokunalım’ etkinliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘Birlikte Kalbimize Dokunalım’ isimli etkinlik düzenledi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve gençlerin aileleri katıldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ruhu her sıkıldığında, stresli ortamdan ve sahteliklerden uzaklaşmak istediğinde, kafasını dinlediği birkaç yer olduğunu, bu yerlerden birinin de 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi olduğunu belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ya da başka bir değişle Özel Gereksinimli Bireyler Günü’nde gençler ile beraber olmaktan keyif aldığını dile getiren Şenkul, seyircilerin de gösteriyi beğeneceklerinden emin olduğunu, 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi gençlerine güvendiğini kaydetti.

Etkinlikte gençler, tiyatro ve dans gösterileri sergiledi.

18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi tarafından Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na plaket takdim edildi.