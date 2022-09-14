Girne'de bir garip yap-boz: “Belediye kaynakları plansız, programsız işlere harcandı”

Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde belediye tarafından yolun bordürlerle bölünmesi tepkiye yol açtı.

CTP Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul’un uyarısı sonrasında bugün sökülmeye başlanan bordür uygulamasının bölgede trafik sorununa neden olacağı belirtildi.

Sosyal medyadan Girne Belediye yönetimine çağrıda bulunan Şenkul, “Semih Sancar’daki bordür uygulaması inadınızdan birinin canına zarar gelmeden vazgeçin. Bu geceki kaza ucuz atlatıldı, bir sonraki farklı olabilir. Yanlıştan dönmek de bir erdemdir” dedi.

Bugün bordürlerin sökülmeye başladığını belirten Şenkul konuya “Yap-boz tahtasına çevrilen trafik düzenlemesi” yakıştırması yaptı, “Belediye kaynaklarını bu şekilde plansız, programsız işlere harcayarak bitiren yönetim belli ki akıl koymayacak” dedi.

Halkın parası “resmen çar çur edildiğini” anlatan Şenkul, “Dün yapılan bugün değiştirilen düzenlemenin maddi bedelini Girne Halkı ödemeye mecbur mu?” diye sordu.