Girne'de 4 işyerinin faaliyetleri durduruldu

Girne Belediyesi, Sağlık ve Zabıta Şube Ekipleri; vatandaşa hizmet veren birçok ticari işletme ile birlikte yiyecek içecek ile ilgili hizmet veren işletmelerin denetimlerini arttırdı.

Girne Belediyesi Sağlık Bölümünden alınan bilgiye göre gıda işletmeleriyle ilgili 01-15 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde, işletme izni, sağlık karnesi, genel hijyen ve Covid-19 önlemleri konularında kontroller yapıldı, eksikliklerinden dolayı 4 işyeri kapatılarak faaliyetleri durduruldu. Eksiklerinden dolayı kapatılan Shooters Coffee, Manipeni Restaurant ve Enn Biber Restaurant; eksiklerini giderdiğinden faaliyetlerine yeniden izin verildiği, eksikler tespit edilen Jashan Restaurant’ın ise hala faaliyetine izin verilmediği bildirildi.

Belediye aynı zamanda, tüketimi uygun bulunmayan gıdalar tespit edilen 7 gıda işletmesinden çeşitli miktarlarda sebze-meyve, süt ürünleri, sandwich vb gıda ürünlerine imha edilmesi için el konulduğunu paylaştı.

Açıklamaya göre, Sağlık ve Zabıta Şube Ekipleri, toplamda 436 işyeri denetimi ile işletmelerin genel Covid-19 önlemlerine uygunluğunu kontrol etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

Güngördü; Halkımızı, tedbir olarak yapılan tüm uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için özellikle, kalabalık mekanlarda masalar, sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uymaları gerektiğine işaret ederek, ellerini sık sık yıkamalarını, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde doğru ve devamlı kullanılması gerektiğini kaydetti.

Güngördü; “Pandemi nedeniyle Belediye olarak hayata geçirdiğimiz birçok önlem ve uygulama ile halkımızın sağlığını korumak adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle tüm esnafımızı, gerekli önlemleri alması, özellikle maske ve hijyen konusunda kurallara uyulması için işbirliğine davet eder, tüm halkımıza sağlıklı günler dileklerimle saygılarımı sunarım” dedi.