Girne, Ozanköy ve Tatlısu’da üç ayrı trafik kazası: İki kişi yaralandı

Girne, Ozanköy ve Tatlısu’da dün meydana gelen üç ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı, kazaya karışan iki sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Girne’de kaza

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne’de Raif Denktaş Caddesi’nde dün meydana gelen kazada, 144 miligram alkollü Yusuf Emre Gürler (E-21), PY 237 plakalı aracıyla dikkatsizce dönel kavşağa girerek, kavşakta ilerleyen Murat Koçak’ın (E-21) kullandığı MF 242 plakalı araca çarptı ve çarpmanın etkisiyle beton su direğine vurdu.

Kazada yaralanan olmazken, Yusuf Emre Gürler alkollü araç kullanmak ve kaza yapmak suçlarından tutuklandı.

Ozanköy’de motosiklet kazası

Aynı gün saat 20.00 sıralarında Ozanköy’de meydana gelen kazada ise, Gülistan Babacanlı (K-56) yönetimindeki PV 218 plakalı araçla marketin araç park yerinden anayola çıkarken, Uğur Mumcu Caddesi’nde doğu istikametine ilerleyen VE 916 plakalı motosikletin önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Sami Yüzbaşıoğlu (E-22), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Tatlısu’da araç dereye uçtu

Tatlısu-Geçitkale ana yolu üzerinde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, alkollü içki tesiri altında VH 198 plakalı araçla seyreden Burhan Sargın (E-25), virajlar mevkiine geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve yaklaşık iki metre derinlikteki dere yatağına düştü. Kaza sonucu sol el bileği kırılan Sargın, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin her üç kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.