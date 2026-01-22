Girne Limanı’ndan adaya silah soktu, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı 

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ile tasarrufu suçlarından yargılanan Mustafa Arslan hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti; Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluştu. Heyet, sanığı 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararı okuyan Yargıç Gülay Uğur, ateşli silah bulundurmanın toplum güvenliğini yakından ilgilendiren ciddi bir suç olduğunu vurguladı. Bu tür suçlara karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç, sanığın evinde bulunan iki adet kuru sıkı tabanca ve mermilerin, adaya Girne Limanı’ndan yasa dışı şekilde ithal edilmesini sanık aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sanığın ifadesinde, silahları eğlence amacıyla ve havaya ateş etmek için aldığını söylediği aktarıldı.

Mahkeme, silahların kuru sıkı olması, herhangi bir olayda kullanılmamış olması, sanığın suçunu kabul etmesi ve sabıkasız olması gibi unsurları ise lehine değerlendirdi. Tüm bu hususlar dikkate alınarak 6 ay hapis cezası verildi

Ne olmuştu?

Mehmet Arslan’ın 1 Aralık 2021 tarihinde Narkotik ekibi tarafından Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan aramada yatak odasında iki adet 9 milimetre çapında 2 adet kurusıkı tabanca ve şarjörleri, 9 milimetre çapında 2 adet canlı mermi ve 85 adet kurusıkı tabanca mermisi ve tabanca kılıfının bulunarak emare alınmıştı.