Girne Hastanesi ihalesinin yeniden iptali gündemde

İlk ihalesi çeşitli anlaşmazlıklardan dolayı iptal edilen Girne Hastanesi yapımında ikinci ihalenin de ‘döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle’ iptal edileceği gündeme geldi.

Sim Tv’de Serhat İncirli’nin programına bağlanan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, yasal sorunlar ve dövizdeki yükselme yüzünden bu ihalenin de iptal edileceğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi İhale Komisyonu başkanı Halis Üresin, şu an için bir iptal yapılmadığını ancak değer kaybeden Türk Lirası’ndan dolayı müteahhitlerin beklentilerinin değiştiğini, bu yüzden iptalin söz konusu olabileceğini belirtti.

Yarın, Yüksek Mahkemede Başkanı Narin Şefik ile konuyu görüşeceklerini dile getiren Üresin, “döviz krizinden dolayı müteahhitlerin içine düştüğü durum ve ortaya çıkan yeni beklentiler bizi bu noktaya getirdi. Görüşmelerin ardından yapacağımız değerlendirmeyle son kararı vereceğiz” dedi.