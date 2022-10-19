Girne Hastanesi ihalesi Tüfekçi ve Gülenay İnşaat iş ortaklığına verildi

Yeni Girne Hastanesi için Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) değerlendirmesi sonuçlandı. MİK’nun oybirliği ile aldığı kararla Girne Hastanesi Yapım İşi İhalesi, Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin iş ortaklığına verildi.

5 gün askıda kalacak

19 Ekim Çarşamba gününe dek, 5 mesai günü itiraz amaçlı askıda kalacak olan sonuç, itiraz olmaması halinde kesin karara bağlanıp sözleşme aşamasına geçilecek.

MİK’ten alınan bilgide; “Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda talep edilen Teknik ve Hukuki görüşler dikkate alınarak, komisyon 235/2022 numaralı ihaleyi Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin iş ortaklığına karar üretmiştir” denildi.