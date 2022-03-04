“Girne bu yönetimi hak etmiyor”

CTP Girne Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ile Ongun Talat, mali açıdan en güçlü belediyeler arasında yer alması gereken Girne Belediyesi’nde devlet katkı payı yatırılmaması nedeniyle personel maaşlarının ödememesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Her iki vekil, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak duruma tepki gösterdi, sorunun bugün çözülmemesi halinde sendikanın alacağı eylem kararına destek belirtti.

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “ Bugünden sonra da Girne’nin hak ettiği doğru yönetim anlayışına kavuşabilmesi için çalışacağımızın sözünü veririz” derken, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ise “Artık takke düştü, bu berbat yönetim tamamen açığa çıktı. Belediye çalışanları her ay bu eziyeti çekmek zorunda değil” şeklinde konuştu.

Özdenefe: “Girne’nin hak ettiği doğru yönetim anlayışına kavuşabilmesi için çalışacağız”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümetin devlet katkısı yatırmaması nedeniyle birçok belediyede çalışanların maaşlarının ödenmediğini dile getirdi, mali açıdan en güçlü durumda olması gereken Girne Belediyesi’nin bu belediyeler arasında olduğuna dikkat çekti.

Özdenefe, Belpaz çalışanlarının sosyal sigorta yatırımlarının ise aylardır yapılmadığını da vurguladı.

Özdenefe’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Belediyeler reformu tartışmalarının sadece belediye sayıları üzerinden yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Gerekliliği tüm kesimler tarafından kabul gören reform, Anayasal yetki ve sorumluluklar ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ekseni üzerinden, tüm paydaşlar ile tartışılıp bir uzlaşıya varılmadığı sürece, birçok belediyedeki mevcut durum, gerek hizmet ettikleri bölge halkı gerekse de çalışanları açısından daha kötüye gidecektir. Böyle bir dönemde Hükümetin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi ve ancak belediye sayılarının değişmesi ile mevcut sorunların çözülebileceği algısını yaratmaya çalışması ise kesinlikle kabul edilebilir değildir.

Yönetim zihniyetlerinin belediyelerde yeri geldiğinde bölge halkının hayat kalitesini nasıl artırabileceği, yeri geldiğinde ise en güçlü belediyeleri bile nasıl batırabileceği ülke genelindeki farklı örneklerden gözlemlenebilir. Bu örneklerin her biri elbette üzerinde durulması gereken ayrı bir tartışma ve değerlendirme konusudur.

Bugünün acil gerçekliği ise Hükümetin henüz belediyelere katkı paylarını yatırmadığı ve bu nedenle birçok belediyede çalışan maaşlarının an itibari ile henüz ödenmemiş olmasıdır. Girne Belediyesi çalışanları da henüz maaşlarını alamamışlardır. Belpaz çalışanlarının sosyal sigorta yatırımları ise aylardır yapılmamaktadır.

Mali açıdan en güçlü durumda olması gereken belediyelerin başında gelen Girne Belediyesi’ndeki yönetim zihniyeti kabul edilebilir değildir. Girne’nin içinde bulunduğu içler acısı durum kabul edilebilir değildir. Girne halkının hak ettiği, vergisini ödediği ama alamadığı hizmetler sonucu hayat standardının her geçen gün kötüye gitmesi ise hiç kabul edilebilir değildir.

Bugün Girne Belediyesi çalışanlarının maaşlarının ödenmemesi halinde, sendikanın alacağı eylem kararına destek vereceğimizi buradan bir kez daha ifade eder, bugünden sonra da Girne’nin hak ettiği doğru yönetim anlayışına kavuşabilmesi için çalışacağımızın sözünü veririz!

Talat: “Takke düştü, Girne’de berbat yönetim açığa çıktı”

CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, devlet katkı payının yatırılmaması nedeniyle personel maaşlarını ödeyemeyen belediyeler arasında Girne Belediyesi’nin de yer aldığını söyledi, “Gelirleri sınırlı küçük belediyelerde bu durum bir yere kadar anlaşılabilir. Ancak bu kadar fazla gelir elde eden bir belediyenin maaşları ödeyebilmek için bile katkı payına muhtaç olması asla izah edilebilir değil” dedi.

Talat, Girne Belediyesi’nin ciddi mali sıkıntı içerisinde olduğuna, kötü yönetildiğine de dikkat çekti.

Belediye çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için Toplu İş Sözleşmesi uyarınca tanınan sürenin bugün dolduğunu söyleyen Talat, “Eğer bugün de maaşlar ödenmezse sendikanın alacağı her türlü eylem kararına bizler de destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

Talat, “Ancak maaşlar bugün yatırılsa bile, zar zor yapılacak bu maaş ödemesiyle de tatmin olacak değiliz” diyerek, “Artık takke düştü, bu berbat yönetim tamamen açığa çıktı. Belediye çalışanları her ay bu eziyeti çekmek zorunda değil” dedi.

Talat’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Hükümet henüz belediyelere katkı paylarını yatırmadı. Birçok belediyede ise bu nedenle çalışanların maaşları henüz ödenemedi.

İşin en tuhaf tarafı ise henüz maaşları ödeyemeyen belediyeler arasında Girne belediyesinin de olması. Gelirleri sınırlı küçük belediyelerde bu durum bir yere kadar anlaşılabilir. Ancak bu kadar fazla gelir elde eden bir belediyenin maaşları ödeyebilmek için bile katkı payına muhtaç olması asla izah edilebilir değil.

Girne belediyesi kötü yönetiliyor. Belediye ciddi bir mali sıkıntı içerisinde. Belpaz çalışanlarının sosyal sigorta yatırımları aylardır yapılmıyor. Belediye çalışanları ise artık her ay maaşlarını ne zaman alacaklarının derdini yaşamaya başladılar.

Bugün belediye çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için Toplu İş Sözleşmesi uyarınca tanınan süre doluyor. Eğer bugün de maaşlar ödenmezse sendikanın alacağı her türlü eylem kararına bizler de destek vereceğiz.

Ancak maaşlar bugün yatırılsa bile, zar zor yapılacak bu maaş ödemesiyle de tatmin olacak değiliz. Artık takke düştü, bu berbat yönetim tamamen açığa çıktı. Belediye çalışanları her ay bu eziyeti çekmek zorunda değil.