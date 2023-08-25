Girne Belediyesi’nden yasal olmayan yapılaşmalara karşı cezai uygulama

Girne Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki yasal olmayan yapılaşmalara karşı cezai uygulamalara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karaoğlanoğlu Caddesi’nde bir işyerinin izinsiz ilave inşaat yaptığı ifade edilerek, konunun, belediye tarafından mahkemeye taşındığı ve çıkan karar doğrultusunda yasalara uygun olarak yıkımın bugün gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yasal olmayan yapılaşmalarda vatandaşlara da büyük görevler düştüğü belirtilen açıklamada, kentin geleceği adına gayrı yasal yapılara müsaade edilmemesi ve bu durumlarda gerekli şikâyetlerin yapılmasının önemi vurgulandı.