Girne Belediyesi'nden Antik Liman konusunda esnafla toplantı

Girne Belediyesi, Girne Antik Limanı konusunda esnaf toplantısı düzenledi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Girne Antik Limanı ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı esnaf toplantısı, Girne Belediyesi’nde yer aldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri ve Girne Belediyesi teknik/idari kadrosunun yer aldığı toplantıya, Girne Antik Liman esnafı da katıldı.

Toplantıda Antik Liman yenileme projesinin noksanları masaya yatırılırken, projenin tamamlanmasının ardından da ne tür bir yönetim anlayışının uygulanması gerektiği konuları ele alındı.

Girne Antik Liman esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi’nin Antik Liman yenileme projesi kapsamında ve sonrasında hedeflediği projeleri ve izlenecek yol haritasını bölge esnafıyla paylaştı.

Projenin tamamlanmasının ardından, bölgede yapılacak temizlik, sağlık denetimi, güvenlik denetimi gibi birçok konunun belediye sorumluluğunda olacağının altını çizen Şenkul, bu noktada esnaf ile istişare içerisinde olunacağını söyledi.