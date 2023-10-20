Girne Belediyesi’nden açıklama: “Hirondel’in yeni ismi Rauf Raif Denktaş Meydanı”

Girne Belediyesi, uzun zamandır Hirondel ve Lefkoşa çemberi olarak bilinen meydanın isminin, “Rauf Raif Denktaş Meydanı” olarak isimlendirildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kararın, dün gerçekleştirilen Belediye Meclis toplantısında alındığı ifade edildi.

Uzun bir süredir isimsiz olarak kayıtlarda yer alan meydanın yeni adının kabul edilmesi üzerine gerekli resmi prosedürlerin başlatılacağı belirtilen açıklamada, en kısa süre içerisinde ilgili dairelere gönderilecek resmi yazılar ile bu değişikliğin adres kayıtlarına ve haritalara da işleneceği kaydedildi.