Girne Belediyesi'nde gündem komiteler ve Karakum Plajı

Girne Belediyesi ikinci meclis toplantısını tamamladı. Yaklaşık olarak bir saat on beş dakika süren meclis toplantısında, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Belediye Meclis Üyeleri ve idari kadro bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda Belediye Komisyonları ve komitelerin oluşturulması gündemi ele alındı. Gündem dışı madde olarak ise Karakum Plajı’nın yol çalışması konusu masaya yatırıldı.

Belediye komisyonları ve komitelerin oluşturulması

Gerçekleştirilen toplantıda; Belediyeler Birliği Meclis Üyelerinin oluşturulması, Toplu İş Sözleşmesi üyelerinin oluşturulması, Atama ve Sınav Komisyonunun oluşturulması, Trafik Komisyonu’nun oluşturulması, Sokak ve Cadde Komisyonu’nun oluşturulması, Kent Estetik Kurulu Komitesi’nin oluşturulması, Sosyal Yardım Komitesi’nin oluşturulması, Spor Komitesi’nin oluşturulması, Kent Müzesi Projesi Çalışmalarında Görev Alan Komite Üyeleri’nin oluşturulması, Belpaz Ltd. Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulması, Sağlık Komitesi’nin Oluşturulması, Eğitim Komitesi’nin oluşturulması, Turizm Komitesi’nin oluşturulması konuları ele alındı.

Karakum Plajı yol çalışması

Karakum Plajı’nın tekrardan halka kazanılması adına çalışma başlatma konusunun da gündeme getirildiği meclis toplantısında, bu noktada atılacak ilk adımlar ele alındı. Bölgede bulunan mal sahipleri ile istişare içerisinde adımlar atılacağının altının çizildiği toplantıda, ilk aşamada sahil yolu üzerine yoğunlaşacağı vurgulandı. Yol çalışması projesi hakkında yapılan çalışma sonucunda Girne Kaymakamlığı’na bir talepte bulunulduğuna vurgu yapılan toplantıda, haritalar ve yol güzergahı konusunda da İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu ile temas halinde bir sürecin başlatılacağı belirtildi.