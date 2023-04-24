Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu, “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyunla turneye çıkıyor

Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Nikolay Gogol’un yazdığı “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyun ile turneye çıkıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Girne’de üç kez sahne alan oyun, turne kapsamında ilk olarak cumartesi günü Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu yönetmenlerinden İsmihan Yorgancı tarafından yönetilen oyunda Ömer Dündar oynuyor.

Müzik direktörlüğünü Ufuk Aydoğan’ın yaptığı oyunda, özgün müzik ve piyanoda İkra Yalçın görev alırken, ışık tasarım uygulamasını Mehmet Saygıer, dekor tasarım ve uygulamasını Cem Taşlıovalı yapıyor. Sahne amirliğini ise Ulaş Baran Şahin ve Yusuf Aşık üstlenirken, fotoğraf çekimlerini Batuhan Oruç, makyajı Eseli Fatma Tüney gerçekleştiriyor.

“Bir Delinin Hatıra Defteri”nin hikayesi Çar 1. Nikolay'ın baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatına odaklanıyor ve baş kahraman Popriçin'in deliliğe doğru gidişini anlatıyor. Kahramanın yaşadığı sıkıcı ve tekdüze hayata bir de müdürünün kızına duyduğu aşk eklenince içinde bulunduğu girdap iyice büyüyor.

Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu turne programı şu şekilde:

“29 Nisan Cumartesi, Güzelyurt Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi

13 Mayıs Cumartesi, Gazimağusa Belediyesi, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi

16 Mayıs Salı, Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Erol Avgören Kültür Merkezi

20 Mayıs Cumartesi, Lefke Belediyesi, Kültür Merkezi

28 Mayıs Pazar, İskele Belediyesi, İskele Atatürk Kültür Merkezi”

Tüm oyunlar 20.30’da başlayacak. Bilgi ve rezervasyon için 05338212144 numaraları telefona ulaşılabilir.