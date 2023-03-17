Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu perdelerini ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyunla açıyor

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyunla perdelerini açıyor. Oyun Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda saat 20.30’da sergilenecek.

Girne Belediyesi Kültür Sanat İşleri Bölümü’nden verilen bilgiye göre, oyun halka açık ve ücretsiz olarak sahnelenecek. Oyunu izlemek isteyenlerin 0392 650 01 00 veya 0533 849 89 47 telefonu arayarak rezervasyon yapmaları gerekiyor.

Nikolay Gogol’un yazdığı tek kişilik ve tek perdelik oyun, İsmihan Yorgancı tarafından yönetilirken, oyunculuğu Ömer Dündar üstleniyor. Müzik Direktörlüğünü Ufuk Aydoğan’ın yaptığı oyunda piyanoda İkra Yalçın, ışık tasarım uygulamalarında Mehmet Saygıer, sahne tasarım uygulamasında ise Cem Taşlıovalı yer alıyor.

Oyunun konusu

Sıradan bir devlet, memuru platonik aşkı olan burjuva kızının bir asilzadeyi sevdiğini öğrenip hayalleri yıkılınca kendini soylu bir beyzade olarak görmeye başlar ve delirerek kendini İspanya kralı olmuş bir halde akıl hastanesinde bulur.