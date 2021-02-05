Girne Belediyesi sadece elzem hizmet verecek

Girne Belediyesi, kapanma kararı altında sadece elzem hizmetler verebileceğini açıkladı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyenin sadece elzem hizmetleri vereceği ve evsel çöplerin toplanacağı kaydedildi. Bahçe atıkları, hurda ve inşaat atıklarının ise toplanmayacağı belirtildi.

Yeni ve eski hizmet binalarındaki vezneler hafta içi her gün 09.00- 12.00; Baldöken Otoparkı'ndaki vezne ise hafta içi her gün 08- 13.00 saatleri arasında açık olacak.

Köylerdeki ödeme merkezlerindeki vezneler Çarşamba günü 09.00-12.00 arası hizmet verecek.

Acil telefon numaraları

Cenaze İşleri 0533 840 52 20. Zabıta İşleri - 0533 881 56 75- 0548 882 21 20. Su İşleri – Arızalar 0542 882 11 18; Kontör Yükleme İşlemleri İçin 0548 838 88 10; Bayındırlık İşleri 0542 852 2118; İmar İşleri 0548 881 2114; Temizlik İşleri 0533 860 59 73 - 0533 825 01 04; Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 17/ 0533 846 20 17; Sosyal Yardım ve Aşılama Hizmetleri 05338702010; Sağlık İşleri 05338702014; Diğer Acil İşler: Alo 185.