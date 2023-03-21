Girne Belediyesi okuma etkinliği düzenliyor

Girne Belediyesi Kütüphane Haftası kapsamında, okuma etkinliği düzenleyecek. Etkinlik, 1-2 Nisan tarihlerinde Doğa Parkı Proje Alanı’nda yer alacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1-2 Nisan tarihlerinde Doğa Parkı Proje Alanı’nda “doğa-kitap/kahve-müzik” etkinliği düzenlenecek.

Etkinlikte, çocuklar için 12.30 – 13.30 saatleri arasında yapılacak olan Yaratıcı Masal Atölyesi, yetişkinler için ise saat 14.00 – 15.00 saatleri arasında olacak.

Yaratıcı Masal Atölyesinin yanı sıra ücretsiz kitap değişimi, kitap bağışı gibi etkinliklerinin de yer alacağı organizasyon, 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Açıklamada, etkinliğin herkese açık olduğu belirtilirken, daha detaylı bilgi almak isteyenlerin Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne başvurabilecekleri belirtildi.