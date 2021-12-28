Girne Belediyesi, ödüllü tiyatro oyunlarını kitaplaştırarak yayımladı

Girne Belediyesi, bu yıl içerisinde yayımlanan Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü, Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, Meslekler ve Yüzler isimli kitaplardan sonra ödüllü 5 tiyatro eserini de bir kitapta toplayarak yayımladı.

Girne Belediyesi 2021 yılında düzenlediği Müzikal ve Müzikli Oyun Yazma Yarışmasında ödül kazanan ilk beş tiyatro oyununu 1 kitapta topladı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kitap, yarışmada ödül kazanan Burhan Göze’nin “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali”, Feyzan Korur’un “4 Gelin 4 Gelinlik”, Eşref Karadağ’ın “Aşk Parmak Dağı”, Özlem Elmalıoğlu’nun “Adam’ın Aşkı” ve Birgül Yeşiloğlu Güleri’nin “Yaşam Çiçeği” isimli oyunlarından oluşuyor.

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşen kitap tanıtım etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Nidai Güngördü: “Tiyatro birçok sanat disiplinini bünyesinde barındıran en etkili ve en güçlü sanat dalıdır” dedi.

Kültür-Sanatın bir ülkenin en önemli yapı taşını oluşturduğunu, üretimle birlikte hayat bulan sanatın, insanların yaşadığı coğrafyaya ve ülkesine aidiyet duygusunu geliştirip evrenselleştiğine işaret eden Güngördü, şöyle konuştu:

“Girne Belediyesi olarak bizler, yaklaşık 7 yıldır sanat anlamında birçok ilkleri gerçekleştirdik. Kentimizin ve ülkemizin kültür - sanat yaşamına değer katmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.

Bu çerçevede özelde ‘Tiyatro Günleri’ başlığı altında çok önemli tiyatro oyunlarının Girne’de sahnelenmesine ve seyircisiyle buluşmasına imkan sunduk.”

Güngördü tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle tiyatro sahnelerinin kapalı olduğu bir dönemde belediye olarak “sanat ve sanatçılar için bu zor dönemde ne yapabiliriz, Üretimin devamlılığını nasıl sağlayabiliriz” diye düşündüklerini ve bu anlamda ‘1. Müzikal ve Müzikli Oyun Yazma Yarışmasını ’ düzenleme kararı aldıklarını anlattı.

Güngördü şöyle devam etti:

“1.Müzikal ve Müzikli Oyun Yazma Yarışması’ ile ayni zamanda Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nun gelişimine katkı yapabilmek, Kıbrıs’la ilgili hikâye, destan, mitoloji, metin ve anlatılardan yola çıkılarak, özgün tiyatro eserlerinin ve yeni oyunların ülkemiz ile başka ülkelerin sahnelerinde de oynamasına olanak sağlamak istedik.

Yarışmaya ülkemiz ve Türkiye’den çok sayıda yazar eser göndermiştir. Jüri üyelerimiz büyük bir titizlikle eserleri değerlendirdi ve bu kitapta yer alan beş tiyatro oyununu ödüle değer buldu.

Her zaman söylediğim gibi tiyatro çok önemli bir sanattır. Çünkü tiyatro birçok sanat disiplinini bünyesinde barındıran en etkili ve en güçlü sanat dalıdır.

Ülkemiz tiyatrosuna, kütüphanelerimize, yönetmenlerimize, oyuncularımıza ve seyircilere ışık olması dileklerimle, yarışmanın gerçekleştirilmesinde bizlere büyük katkılar yapan jüri üyelerimize en içten duygularımla teşekkür eder, yarışmada kazanan tüm yazarları tekrar kutlarım.

Sözlerimi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Medeniyetin Merdiveni Sanattır’ vecizesiyle tamamlarken, Sanata “evet” diyor, barış ve umut dolu günlerde herkesi sevgi ile kucaklıyorum.”