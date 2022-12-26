Girne Belediyesi meclis üyeleri
Girne Belediyesi Meclis Üyeleri de açıklandı.
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Girne Belediyesi Meclis Üyeleri de açıklandı. Buna göre; Girne Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)
CTP- BURAK GÜLER
CTP- BURAK ANILDI
CTP- HAŞİM YÜCEL
CTP- KANİ ÇAĞLA
CTP- HALİL OKTUNÇ
UBP- ALİ TEKTAN
CTP- AYŞE KARALIGİL
CTP ALİ PİRO
UBP- BURCU KARAKAYA
UBP- HÜSEYİN AYRILMAZKARDEŞLER
UBP- HAKAN ONURLU
UBP- MURAT BORUCU
UBP- HATİCE AŞIK
TDP- ZİYA EGEMEN SENCER
DP- METE ÜNAL GİRGEN
YDP- HÜSEYİN ÇAKIR
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