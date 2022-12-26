Girne Belediyesi Meclis Üyeleri de açıklandı. Buna göre; Girne Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)

CTP- BURAK GÜLER

CTP- BURAK ANILDI

CTP- HAŞİM YÜCEL

CTP- KANİ ÇAĞLA

CTP- HALİL OKTUNÇ

UBP- ALİ TEKTAN

CTP- AYŞE KARALIGİL

CTP ALİ PİRO

UBP- BURCU KARAKAYA

UBP- HÜSEYİN AYRILMAZKARDEŞLER

UBP- HAKAN ONURLU

UBP- MURAT BORUCU

UBP- HATİCE AŞIK

TDP- ZİYA EGEMEN SENCER

DP- METE ÜNAL GİRGEN

YDP- HÜSEYİN ÇAKIR