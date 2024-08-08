Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR & SANAT

  3. Girne Belediyesi Kordonboyu stantlarını hizmete açıyor
Girne Belediyesi Kordonboyu stantlarını hizmete açıyor

Girne Belediyesi Kordonboyu stantlarını hizmete açıyor

Girne Belediyesi’nin el sanatlarının tanıtımı ve kültüre destek sağlamak adına her yıl Kordonboyu’nda kurduğu stantlar, bu akşam hizmete açılıyor.

A+A-

Girne Belediyesi’nin el sanatlarının tanıtımı ve kültüre destek sağlamak adına her yıl Kordonboyu’nda kurduğu stantlar, bu akşam hizmete açılıyor.

Yaz dönemi boyunca hizmet verecek olan stantlarda; Kıbrıs kültürüne özgü Koza, Lefkara, Lapta el işleri; ülkemizi tanıtıcı magnet, hediyelikler, seramik ve takıların satış ve sergisi yapılacak.

Her yıl gerek yerli, gerekse Girne’yi ziyaret eden turistlerin büyük ilgisi ve beğenisini gören stantlar haftanın her günü 18:00 – 00:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bu haber toplam 129 defa okunmuştur
Etiketler : , ,