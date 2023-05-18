Girne Belediyesi gençler için “UniCamp” etkinliği düzenliyor

Girne Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, üniversite öğrencilere yönelik “UniCamp” adıyla eğitim ve eğlence etkinliği düzenliyor.

Girne Belediyesi Doğa Parkı’nda yarın saat 13.00’te başlayacak etkinlik saat 20.00’ye kadar devam edecek.

Etkinliğe, Girne bölgesinde bulunan 5 üniversitenin 18-22 yaş aralığındaki öğrencileri ücretsiz katılabilecek.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencilerinin dahil olacağı ‘UniCamp’ etkinliğinin sağlık hizmetlerini ise Kolan British Hospital üstleniyor.

‘UniCamp’ dahilinde öğrenciler; doğada ilk yardım, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlamı, yoga ve nefes çalışmaları, takım halinde oyun aktiviteleri, kil çalışması, sanat etkinliği, kek süsleme, drone eğitimi gibi eğitim ve aktivitelerle dolu dolu bir gün yaşayacak. Yapılacak takım yarışlarının sonunda ‘EN’ler’ başlığı altında ödül alacak öğrenciler, ödül ve sertifika takdiminin ardından DJ etkinliği ile günü bitirecekler.