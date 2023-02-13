Girne Belediyesi binaları mercek altına aldı

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından ülkemizde acil olarak alınması gereken önlemler olduğunu belirten Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediye bünyesinde, Girne özelinde çeşitli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Şenkul, “Girne’de bulunan şüpheli tüm binaların eskiden yeniye doğru listelenerek bilgimize getirilmesini istedim” dedi.

Deprem ile mücadelenin deprem olmadan yapılması gerektiğine değinen Şenkul, Girne Belediyesi’ndeki çalışmalardan söz etti. Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“İyi günler Girne,

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ülkemizde acil olarak alınması gereken önlemler anlamında bize çok acı bir ders olmuştur. Bu noktadan hareketle, İmar bölümünde kontrollerden sorumlu yetkilimize Girne’de bulunan şüpheli tüm binaların eskiden yeniye doğru listelenerek bilgimize getirilmesini istedim.

Buna ek olarak KTMMO Başkanı Tunç Adanır ile de izlememiz gereken yol hakkında da kısa bir ön görüşme yaptık. Sürekli dile getirdiğimiz gibi deprem ile mücadele deprem olmadan yapılmalıdır. Girne Belediyesi olarak bu mücadelede SIFIR taviz politikası izleyeceğimizin bilinmesini istiyorum."