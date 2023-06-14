Girne Belediye Başkanı Şenkul’dan ‘Antik Liman’ açıklaması

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Antik Liman’da devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin konuştu, “Proje Turizm Bakanlığı’nın, siz belediye olarak niye bu işe dahil olup sorumluluk ve eleştiri alıyorsunuz” söylemlerine yanıt verdi.

Şenkul, “Evet, proje Turizm Bakanlığı’nın ama ülke bizim. Şeffaf şekilde süreç hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Şenkul, bugün belediye limana ilişkin teknik bir toplantının gerçekleştiğini belirterek, yarın Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, projedeki zemin uygulaması ile ilgili görüşme yapacağını ifade etti, “Yarın kuruldan çıkacak sürecin daha doğru zeminde devam edeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Antik Liman ile ilgili bilgi güncellemesi:

Bugün belediyemizde gerçekleşen teknik toplantı sonrası, yarınki Anıtlar Yüksek Kurulu’nda projenin zemin uygulaması ile ilgili görüşme yapılacaktır.

2 gündür bu işe mesai ayıran başta Turizm Bakanı ve uzman Naciye Doratlı olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.

Yarın kuruldan çıkacak sürecin daha doğru zeminde devam edeceğini düşünüyorum.

Son olarak da,“Proje Turizm Bakanlığının siz belediye olarak niye bu işe dahil olup sorumluluk ve eleştiri alıyorsunuz” diye düşünen dostlara da hatırlatmamız gereken 2 nokta var sanırım.

1- Başımıza ne geldiyse zaten bu “aman boşver sen karışma” anlayışından geldi.

2- Evet Proje Turizm Bakanlığının ama Ülke bizim.

Şeffaf şekilde süreç hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz…”