GİGEM “Candela Robotic School” öğrencileri güneyde derece elde etti

SOS Çocukköyü Derneği bünyesindeki Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) çatısı altındaki “Candela Robotic School” öğrencileri, güneyde uluslararası yarışmada derece elde etti.

SOS Çocukköyü Derneği'nden verilen bilgiye göre, “Hephaestus Sparks” takımı, Lefkoşa’nın güneyinde “European University of Cyprus” ev sahipliğinde düzenlenen “First Lego League (FLL) 2025-2026” sezonu “Unearthed” temalı robotik yarışmasına katıldı.

Hephaestus Sparks takımı, “FLL Challenge” kategorisinde yarışan 12 takım arasında dördüncü oldu. Ekip ayrıca Jüri Özel Ödülü’nün de sahibi oldu.

“Candela Robotic School” öğrencilerinden oluşan ekipte; Sarp Çetiner, Bade Kayalılar, Elin Lord, Aren Lord, Özten Erişmen ve Derviş Şimşek yer alırken, takımın koçluğunu Dr. Mustafa Kemal Ambar üstlendi. Ekip yarışmada, hem robot görevlerinde hem de proje sunumlarında başarı gösterdi.